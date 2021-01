신세계免, 무착륙 해외여행 혜택…최대 46만원 쇼핑 적립금

263개 브랜드 최대 70% 할인

[아시아경제 차민영 기자] 신세계면세점이 무착륙 해외 여행자를 위해 작년보다 강화된 프로모션을 펼친다. 오프라인 매장에서는 최대 83만원까지 페이백, 온라인몰에서는 최대 70%할인과 46만원 적립금 등의 혜택을 받을 수 있다.

18일 신세계면세점에 따르면 지난 연말부터 올 초까지 무착륙 국제관광비행을 이용한 면세 고객 중 20대는 11%, 30대는 40%, 40대는 33%로 나타났다. 온라인 면세점과 오프라인 매장을 동시에 이용하는 경향이 있었으며, 구매한 상품은 50% 이상이 화장품?향수였고 29%가 럭셔리 패션이었다.

이에 신세계면세점은 쇼핑 성향 분석을 토대로 가장 이용이 많았던 온라인몰에서 인기 향수 브랜드를 포함해 총 263개 브랜드를 대상으로 최대 70% 할인 혜택을 제공한다.

무착륙 국제관광비행 탑승객 전원에게는 온라인 적립금 최대 46만원과 갓포인트 1000포인트 증정한다. 구매 금액대별 제휴캐시 최대 50만원과 모든 오프라인 매장에서 사용 가능한 스마트선불 최대 10만원을 추가 제공한다.

오프라인 매장을 방문하는 고객을 위한 혜택도 준비했다. 오는 3월 31일까지 명동점?강남점?부산점에서 BC카드?NH농협카드?카카오페이로 결제 시, 최대 83만원의 선불카드 페이백이 제공된다.

인천공항점에서는 화장품?향수 구매 고객에게 200달러 이상 구매 시 사용 가능한 스마트선불 1만원권을 증정한다. 신년을 맞아 인천공항점 내 화장품 및 향수 매장을 방문만 해도 주는 ‘행운의 복주머니 찾기’ 이벤트도 진행한다. 여기에 KT, LGU+, SKT 멤버십과 OK캐시백 이용 고객은 1월 매주 수?목요일 제공받은 제휴캐시를 통해 최대 13% 추가로 할인 받을 수 있다.

무착륙 국제관광비행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 어려운 관광업계를 위해 작년 정부가 한시적으로 허용한 여행 상품이다. 탑승자는 일반 여행자와 같이 구매한도 5000달러 내 면세품 구매가 가능하고, 600달러까지 면세 혜택을 받을 수 있다.

