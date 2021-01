광주시, 코로나19 시민 10명 중 3명 검사 받았다

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19 선제검사 등 검사 수 확대를 통해 감염자를 조기에 찾아내 코로나19 확산을 사전 예방하는데 중점을 두기로 했다.

17일 광주시에 따르면 시는 감염취약시설 선제검사 확대, 시청 임시선별진료소 운영 등으로 이달에만 10만1722건의 검사를 마쳤다. 이날 기준 총 41만4537건의 코로나19 검체 검사를 실시해 145만 광주시 인구 대비 약 29%가 코로나19 검사를 받은 것으로 조사됐다.

총 확진자는 1439명으로 확진율은 0.34%이다.

시는 최근 요양시설·병원 등 감염 취약시설을 중심으로 집단감염이 급증함에 따라 감염 취약시설에 대한 선제검사를 확대했다. 특히, 시설 종사자에 대한 주기적 선제검사로 외부 감염원을 차단하는데 힘을 쏟고 있다.

지난 8일부터 요양시설·병원, 정신의료기관, 장애인거주시설 등 411개소 시설의 종사자와 입소자를 대상으로 매주 1회씩 검사를 실시하고 있다. 14일까지 363개소 3만5745명이 검사를 받아 모두 음성 판정을 받았다.

지난해 7월부터 총 6회 걸쳐 1372개소 11만1699명을 대상으로 감염 취약시설에 대한 선제검사를 실시했고, 15일부터 21일까지 411개소 감염 취약시설 선제검사를 진행한다.

또, 시는 지난해 12월27일부터 시청 야외음악당에 임시선별진료소를 설치해 코로나19 무증상 감염자를 찾는 역할을 톡톡히 하고 있다. 지난 3주간 5834명(수정)이 검사를 받아 22명(수정)이 코로나19 확진 판정을 받았다.

특히, 확진자 중 감염경로가 불명확한 경우도 있어 이들을 통한 지역사회 감염 전파를 사전에 차단했다.

시청 임시선별진료소는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영(낮 12시∼오후 2시 방역 소독)하며 시민 누구나 무료로 익명 검사를 받을 수 있다.

박향 광주시 복지건강국장은 “코로나19 선제검사를 통해 감염자를 조기에 찾는 것이 감염 차단에 효과적이다”며 “특히, 요양시설·병원 등 감염 취약시설에 대한 선제검사를 지속적으로 실시해 시설 내 집단감염 차단에 노력하겠다”고 밝혔다.

