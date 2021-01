롯데百, 조리명장 손맛 '프리미엄 반찬 전문점' 오픈

잠실점 지하 1층에

전문점 '마스터쿡' 팝업 스토어 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 오는 21일까지 잠실점 지하 1층에서 조리명장이 직접 만든 프리미엄 즉석 반찬 전문점 '마스터쿡' 팝업 스토어를 진행한다고 17일 밝혔다.

마스터쿡은 대한민국 조리명장회 회장 이상정 명장과 허영분 셰프가 운영하는 프리미엄 즉석반찬 전문점으로, 인공 조미료를 쓰지 않고, 과일 등 천연재료를 사용한 수제반찬으로 주부들의 입맛을 사로잡고 있다.

이번 팝업 매장에서는' 까르보나라 포크 커틀릿'과 '적도미 품은 감자' 등 새롭게 출시한 '명장요리 5종'과 '헝가리앤글라쉬에프 스프', '아보카도 스프' 등 '명장스프 5종'을 새롭게 선보인다.

이지희 롯데백화점 치프바이어는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 집밥에 대한 다양한 고객의 니즈를 반영하여 다양한 반찬전문점을 백화점에 선보일 예정이다"라고 말했다.

