美 전문가 "코로나 감염되면 흡연자보다 폐 상태 더 나빠져"

"엑스레이 촬영 결과 폐에서 짙은 상흔 발견"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 감염되면 장기간에 걸쳐 흡연한 사람보다 폐 건강이 급격히 나빠진다는 주장이 제기됐다.

14일(현지시간) 미 CBS 방송에 출연한 브리트니 뱅크헤드-켄들 텍사스 공대 박사는 "그동안 엑스레이 촬영 결과 코로나19 환자의 폐에서 짙은 상흔이 발견되지 않은 적이 드물었다"며 "애연가들과 비교해 상태가 더 나쁠 정도"라고 밝혔다.

켄들 박사 설명에 따르면 폐 상태가 안 좋을수록 엑스레이 상에 흰색 부분이 많이 드러난다. 정상적인 폐의 경우 엑스레이 사진은 대개 검은색인데, 이는 공기가 많이 들어가 있는 건강한 상태다.

그러나 애연가의 폐는 상흔·충혈 등 때문에 흰색 부위가 곳곳에 나타난다.

문제는 코로나19에 감염된 사람들의 폐다. 이들은 폐 전체가 거의 흰색으로 나오는 것으로 확인됐다.

심지어 무증상 감염자라고 해도 엑스레이 촬영 결과 폐에서 심한 상흔이 발견되는 비율은 거의 70~80%에 달한다고 켄들 박사는 덧붙였다.

코로나19에 감염되면 장기간 폐 질환에 시달릴 가능성이 있는 셈이다.

켄들 박사는 "완치 후에도 호흡이 짧아진 것을 느끼면 지속적으로 주치의와 상의해야 한다"며 "백신의 부작용이 코로나19가 장기적으로 미칠 영향보다 나쁠 수 없을 것"이라고 백신 접종을 당부했다.

한편 CBS에 따르면 켄들 박사는 지난해 3월부터 코로나19 감염자 수천명을 치료해 왔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr