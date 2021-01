경기도, 전직원 코로나19 전수검사…직속기관 1명 '양성'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전 직원을 대상으로 코로나19 선제검사를 실시 중인 가운데 확진자 1명이 나왔다.

경기도는 지난 13일과 14일 이틀동안 수원 경기도청사와 경기도 인재개발원에서 6327명이 검사를 받았으며 직속기관 소속 직원 1명이 양성 판정을 받았다고 15일 밝혔다.

도는 우선 양성 판정에 따라 확진자 정보를 보건소에 통지했다. 같은 사무실에서 일하는 동료 직원들은 모두 음성 판정이 나온 상태지만 밀접접촉자로 분리해 14일 간 자가 격리 조치됐다.

사무실은 일시 폐쇄됐으며 소독 등 방역조치에 들어갔다.

도는 코로나19 무증상 감염자로 인해 발생할 수 있는 대규모 집단 감염을 막기 위한 선제적 대응 조치로 지난 13일부터 오는 19일까지 도와 공공기관 일반직 및 정무직 등 모든 직종 근무자 총 1만2000여명을 대상으로 코로나19 전수검사를 진행 중이다.

도는 다음 주인 18~19일 이틀 간 경기도 북부청사에서 북부청사와 도 산하 공공기관 직원들을 대상으로 코로나19 검사를 계속한다.

