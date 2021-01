오르프, 골드 귀걸이 컬렉션 3종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 주얼리 브랜드 오로프에서 14K 귀걸이 컬렉션을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 컬렉션은 알레르기 반응을 일으키는 주요 성분인 니켈을 사용하는 도금 방식이 아닌 순도58.5%의 14K골드 귀걸이로 로즈 골즈 또는 옐로우 골드 컬러 버전으로 만나 볼 수 있다.

심플하고 신비로운 분위기의 오로프 14K 골드 귀걸이 컬렉션은 2~10mm사이즈에 9가지 컬러의 ‘큐빅 귀걸이’와 2~6mm 사이즈의 ‘큐빅-블랙오닉스 귀걸이’, 1~6mm 사이즈의 ‘볼 귀걸이’로 출시됐다. 편안한 캐주얼룩부터 격식 있는 룩 어디에나 매치가 가능하다. 또한 제품 구매 시 14K 보증서가 동봉되며 14K 실리콘 귀걸이 마개가 무상으로 제공된다.

오로프 관계자는 “알레르기 걱정으로 귀걸이 구매를 망설이는 고객들에게합리적인 가격의 오르프 14K 골드 귀걸이를 추천한다”며 “심플한 디자인으로 다양한 옷차림에 잘 어울리는14K 귀걸이 컬렉션을 통해 소중한 이들에게 마음을 전달할 수 있는 선물이 되었으면 좋겠다”고 밝혔다.

이번 컬렉션을 비롯한 오로프 전 제품은 오로프 스마트스토어 및 안양 오로프 직영점을 통해 구매가 가능하다.

