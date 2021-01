NH농협생명, '지속 가능한 가치경영' 선언

올해 사업전략 방향 공유

보험손익 견고화, 협동조합 보험사 정체성 강화 등 5대 핵심과제 설정

[아시아경제 기하영 기자]NH농협생명이 올해 사업전략 뱡향을 '지속 가능한 가치경영 체계 확립'으로 정하고 장기 성장동력 확보에 집중하기로 했다.

NH농협생명은 15일 올해 목표달성을 다짐하는 '사업추진전략 회의'를 열고 이 같은 내용을 공유했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 따라 화상으로 진행된 이번 회의에는 김인태 대표이사를 비롯한 본사 및 지역조직장 등 임직원 60여명이 참석했다.

김인태 대표이사는 가치경영 실천을 위해 ▲장기가치 중심의 보험손익 견고화 ▲협동조합 보험사로서의 정체성 강화 ▲디지털, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 등 미래 환경 대응 ▲소비자 본위의 신뢰 구축 ▲성과중심 조직문화 정착 등 5대 핵심과제를 제시했다. 특히 사업역량을 극대화 할 수 있는 혁신에 집중하고, 농협금융 수익센터 역할을 충실히 수행해 줄 것을 당부했다.

김 대표이사는 "2021년 예리한 통찰력으로 진중하게 실행하자는 호시우보의 각오를 다지고, 주인의식과 도전정신으로 임직원 모두 전진해 주길 바란다"고 강조했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr