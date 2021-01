폭스바겐코리아, 2021년형 제타 사전계약 돌입…2949만원부터

실내 편의사양·인포테인먼트 시스템 업그레이드

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아가 15일부터 상품성을 강화한 2021년형 제타의 사전계약을 시작한다. 2021년형 제타의 인도는 내달 중 진행될 예정이다.

폭스바겐 ‘수입차 대중화’ 전략의 핵심 모델로 꼽히는 7세대 신형 제타는 지난해 10월 출시 직후 론칭 에디션 2650대가 완판되며 큰 호응을 이끈 바 있다. 2021년형 제타는 연식 변경을 거치며 앞 좌석 통풍 시트(전 트림 적용) 및 뒷 좌석 열선 시트, 파노라마 선루프(프레스티지 적용) 등 제타 론칭 에디션에 탑재된 한국 고객 선호 사양들을 그대로 채택했으며, 동시에 실내 편의 사양 및 인포테인먼트 시스템을 업그레이드 했다.

먼저 전 트림에 어댑티브 크루즈 컨트롤, 프론트 어시스트 및 긴급 제동 시스템, 사각지대 모니터링 및 후방 트래픽 경고 시스템을 포함하는 기존 운전자 보조 시스템에 차선 유지 보조 장치인 ‘레인 어시스트’를 추가했다. 또 지난해 12월 출시된 신형 파사트 GT에 최초 탑재된 폭스바겐의 최신 인포테인먼트 시스템 MIB3를 적용해 편의성을 더욱 강화했다. 스마트폰과 차량 내 인포테인먼트 디스플레이를 무선으로 연결해 사용할 수 있는 '무선 앱 커넥트' 기능도 전 트림 지원된다.

폭스바겐 본사에서 신규 개발한 한국형 내비게이션을 탑재한 8인치 멀티 컬러 터치 스크린 디스플레이가 장착된 점도 눈에 띈다. 특히 프레스티지 트림에는 기존 아날로그 계기판이 커스터마이징 가능한 고화질의 디지털 콕핏으로 업그레이드됐다. 디지털 콕핏은 향상된 가시성과 연결성을 갖췄으며 지도, 운전자 보조 기능 등 주요 주행 정보들을 보기 쉽게 나타낸다.

슈테판 크랍 아우디폭스바겐코리아 폭스바겐 부문 사장은 “지난 7세대 신형 제타 론칭 에디션에 대한 고객들의 호응에 감사드리며, 여전히 제타를 기다리는 고객들을 위해 상품성을 강화한 2021년형 제타를 빠르게 선보이게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 폭스바겐은 합리적인 가격과 높은 상품성을 동시에 갖춘 제품들을 선보이며 수입차 시장의 대중화에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

2021년형 제타에 탑재되는 4기통 1.4 TSI 가솔린 터보 엔진은 8단 자동 변속기 조합으로 최대 출력 150마력, 1400-3500rpm의 실용영역에서 25.5㎏·m의 최대 토크를 발휘한다. 제타의 1.4 TSI 가솔린 터보 엔진은 저공해 3종 엔진으로 구분돼 공영주차장 할인 등 추가 혜택도 누릴 수 있다. 공인 연비는 13.4㎞/ℓ이며, 최고 속도는 210㎞/h, 제로백은 8.9초다.

2021년형 제타의 가격은 프리미엄 모델이 2949만8000원, 프레스티지 모델이 3285만1000원이다. 폭스바겐파이낸셜서비스 프로그램 이용 시 10%의 할인에 최대 200만원이 지원되는 차량 반납 보상 프로그램 혜택을 더하면 프리미엄 모델은 2450만8000원, 프레스티지 모델은 2752만1000원에 구매할 수 있다.

