캠코 "프리패키지형 S&LB 1호 기업 조기 경영정상화 성공"

대전지방법원과 협력해 지원…회생인가 1개월 만에 졸업

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 대전지방법원과 협력해 지원해 온 ‘프리패키지형 자산매입 후 임대프로그램 1호 기업’이 회생인가 1개월 만에 회생절차를 졸업했다고 15일 밝혔다.

프리패키지형 자산매입 후 임대프로그램은 캠코가 기업회생 개시결정 단계에서부터 정상화 가능성 진단을 통한 경영개선 컨설팅, 신속한 유동성 공급 등을 통해 회생기업 경영정상화를 돕는 맞춤형 종합지원 제도이다.

캠코는 1호 지원 대상으로 ㈜용호산업을 선정하고 지난해 3월 개시결정 이후 기업분석과 정상화 가능성을 진단, 회생인가 후 즉시 공장 등을 매입·임대해 유동성을 공급함으로써 재도전의 발판을 제공했다. 특히, 이 과정에서 캠코가 적정 변제계획 수립 등 경영자문을 제공해 회생절차를 조기에 졸업할 수 있도록 도왔다. 용호산업은 전체 매출 중 40% 이상을 일본, 유럽 등 수출을 통해 확보할 정도로 품질을 인정받아 온 회사였지만 대규모 설비 투자, 거래분쟁 등에 따른 재무구조 악화로 지난해 3월 기업회생 절차에 이르게 됐다.

지민규 용호산업 대표는 “회생신청으로 남들 모르게 눈물도 많이 흘렸다”며, “캠코 도움으로 회생절차를 조기 졸업하고 재고관리, 회계관리 등 경영개선 성과도 거둔 만큼 앞으로 지역사회에 조금 더 보탬이 되고 싶다”고 말했다.

문성유 캠코 사장은 “이번 사례를 계기로 ‘프리패키지형 S&LB 프로그램’을 더욱 활성화해 갈 것”이라며, “강소 회생기업이 재기의 골든타임을 놓치지 않도록 신속하고 최적화된 지원을 통해 경영정상화 성공사례를 만들어 가겠다”고 말했다.

