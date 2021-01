대전, 재난지원금 지급 '소비증대 효과' 톡톡

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전지역의 재난지원금 소비증대 효과로 14%~18% 가량의 추가 지출이 발생했다는 분석결과가 나왔다.

15일 대전세종연구원은 최근 대전시민 1000명을 대상으로 설문조사를 벌여 이 같은 결과를 얻었다고 밝혔다.

설문조사에서 지난해 5월 재난지원금을 받은 후 대전시민이 추가로 지출한 금액은 재난지원금 대비 14.9%~18.9%인 것으로 추정됐다.

재난지원금 100만원을 지급받았을 때 추가로 14만9000원~18만9000원을 소비한 셈이다.

지출 항목으로는 식료품·의류·생활용품(전체의 44.8%)이 가장 많았다. 설문 참여자는 애초 예정하지 않았던 항목에 5%~10%를 추가 지출했다는 응답도 내놨다.

뜻하지 않게 받은 재난지원금에 더해 계획돼 있지 않은 소비를 했다는 의미다.

소득분포별 지출현황에선 저소득층의 소비증대 효과가 큰 것으로 조사되기도 했다.

한편 대전세종연구원은 대전에서 지급된 1차 재난지원금 3977억원의 소비증대 효과가 총 593억원~752억원에 이를 것으로 추정한다.

