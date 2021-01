경북도, 코로나19 뚫고 해외시장 나선다 … 올해 온·오프 전시회 18곳 참가

기계·부품·식품·소비재·화장품 분야 도내 수출기업 200개사 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19 여파로 어려움을 겪는 도내 수출기업의 해외판로 확보를 위해 온·오프라인이 융합된 해외전시회에 참가해 공격적인 수출지원에 나선다고 15일 밝혔다.

해외전시회를 통해 최신 시장동향을 파악하고 해외구매자를 확보해 온 수출기업들은 코로나19 이후 주요 국제전시회의 취소, 연기, 출입국 제한으로 신규 수입상 발굴에 어려움을 겪고 있다.

이를 타개하기 위해 경북도는 올해부터 온라인 수출상담과 오프라인 현장전시가 함께 진행되는 융합형 국제전시회에 참가할 수 있는 기회를 제공한다.

올해는 전시산업 규모가 크고 현장 상담을 중시하는 일본(1월 도쿄자동차기술박람회, 4월 일본콘텐츠산업전시회)을 시작으로 베트남(7월 호치민기계박람회), 미국(8월 라스베가스소비재전), 중국(10월 홍콩메가쇼, 10월 광저우수출입상품교역회) 등 온·오프라인 융합형 전시회에 40개사가 참가한다.

2월에는 경북도와 대구시가 공동으로 자동차부품기계 화상전시상담회를 주최해 도내 수출기업 20개사가 참가할 예정이다. 경북 제조업체 중 최대비중을 차지하고 있는 식품기업을 대상으로 상설 온라인식품전시회에도 10개사가 참가해 1년 내내 온라인 가상공간을 통해 바이어를 발굴한다.

하반기에는 코로나19 백신접종이 늘면서 출입국 제한이 완화될 것으로 예상됨에 따라 뉴욕소비재전(8월), 독일자동차부품전(10월), CIS?러시아화장품박람회(10월), 베트남산업기계전(12월) 등 기업들이 선호하는 전통적인 오프라인 전시회도 참가할 계획이다.

배성길 경북도 일자리경제실장은 "신규 바이어 발굴에 전시회 참가가 비용 대비 탁월한 성과를 낼 수 있는 수단으로 각광받고 있으므로 온?오프라인 융합형 전시회는 해외판로 개척의 새로운 모델이 될 것"이라고 설명했다.

