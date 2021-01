[인사] 경기북부경찰청

[아시아경제 라영철 기자]

■ 경정 승진

▲의정부 생활안전 정영수 ▲동두천 중앙파출소 조세준 ▲남양주남부 경무 유창훈 ▲파주 수사 김성환 ▲제2부 사이버안전 디지털포렌식 박민순 ▲제2부 경비교통 경비경호 장광훈 ▲양주 수사 권오현

■ 경감 승진

▲의정부 경비 이우식 ▲파주 여성청소년 정기석 ▲일산동부 형사 김희준 ▲일산동부 마두지구대 옥영근 ▲고양 경무 김혁 ▲포천 청문감사 정한영 ▲제2부 수사 정윤복 ▲일산서부 정보보안 예창수 ▲가평 경무 정진열 ▲일산서부 수사 김성희 ▲청문감사담당관실 류기택 ▲제2부 형사 이상규 ▲고양 화정지구대 박태준 ▲파주 보안 김태호 ▲제2부 생활안전 노장균 ▲제2부 경비교통 신인호 ▲구리 토평지구대 조응국 ▲제2부 경무최은석 ▲남양주북부 수사 김정균 ▲의정부 수사 노용태 ▲고양 형사 강전석 ▲양주 경무 김준태 ▲제2부 종합상황실 이세신 ▲남양주남부 청문감사 장미경 ▲구리 수사 한상희 ▲제2부 여성청소년 최순랑

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr