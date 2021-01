로펌 출자 논란… 박범계 "지분 처분하고 탈퇴"

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관 후보자가 논란이 된 출자 법무법인에 탈퇴 신고를 하고 보유 지분을 처분했다고 14일 밝혔다. 앞서 박 후보자는 국회 법제사법위원회 더불어민주당 간사를 지냈을 당시 출자한 법무법인의 연매출이 6년새 300배 이상 급증했다는 의혹을 받아왔다.

이날 박 후보자는 국회 인사청문회 준비단을 통해 입장문을 내고 해당 법무법인의 지분을 정리한 사실을 공개했다.

박 후보자는 2012년 법무법인 명경을 공동 설립하면서 1000만원을 출자했다. 이후 재산신고서에 나온 명경의 매출액이 2019년 32억8000여만원으로 크게 늘면서 국회의원인 박 후보자가 매출 증대에 상당한 역할을 한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

하지만 박 후보자는 "2012년 19대 국회 개원과 동시에 변호사 휴업 신고를 하고 법무법인으로부터 전혀 이익 배분을 받지 않아서 법인 출자 지분을 유지하더라도 국회의원의 겸직금지 의무 등에 위배되진 않는다"고 밝혔다.

