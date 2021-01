부산 기장해안 ‘캠핑카·차박’ 금지 단속 돌입

기장군, 13일 오후 6시부터 상시 단속체계 가동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 해안가 ‘차박’ 단속에 들어갔다.

기장군은 캠핑카와 차박을 금지하는 행정명령이 지난 13일 오후 6시부터 내려짐에 따라 행정명령 위반행위에 대한 집중 지도단속을 했다.

기장군은 지난 13일 오후 6시부터 10시까지 마을대표와 기장군 직원 등 15명으로 구성된 합동단속반을 현장에 배치했다. 단속반은 일광면 문중리와 문동리 해안가를 시작으로 전 구간을 순찰하며 지도단속을 실시했다.

일부 캠핑용 트레일러 등을 고정 주차해 이른바 ‘알박기’ 주차로 행정명령을 위반하고 방치된 캠핑카 3대에 대해 경고장을 부착하고 계도활동을 벌였다. 또 방파제에 주차된 캠핑카와 차박 행위를 한 19대에 대해 이동 조치했다.

기장군은 명령이 해제될 때까지 평일과 주말, 공휴일에도 상시 단속하고, 군수를 단장으로 하는 ‘기장군 캠핑카·차박 대응 추진단’을 운영할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr