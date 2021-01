기업은행, 중소기업 학술 컨퍼런스 논문 공모…"연구비 지원"

창립이래 첫 중기 학술 연구 지원 추진

연구비 지원 및 중기데이터 제공

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 중소기업 관련 연구에 은행의 중기관련 데이터를 제공하고 연구비를 지원하는 ‘중소기업 학술 컨퍼런스 논문 공모’를 실시한다고 14일 밝혔다.

기업은행은 내부 심사를 통해 최종 8개 내외 과제를 선정할 계획이다. 우수한 논문은 시상과 함께 기업은행의 창립 60주년을 기념해 열리는 ‘IBK 중소기업 학술 컨퍼런스’에서 발표된다. 중소기업 관련 연구 주제는 모두 공모 가능하며 중소기업과 중기금융 발전에 기여하고 정책수립에 반영 가능한 과제를 우대한다.

공모 대상은 대학교수, 경제·경영·금융 관련 기관 소속 연구원 등 ‘일반 연구자 부문’과 ‘대학생 및 대학원생 부문’이다. 공모기간은 오는 15일부터 다음달 28일까지이며, 연구계획서를 이메일로 제출하면 된다.

윤종원 은행장은 “대한민국 경제 성장의 주역인 중소기업의 가치를 재조명하는 사업”이라며, “중소기업과 IBK가 함께 지속 성장할 수 있도록 연구 성과를 중·장기 정책 수립에 적극 반영할 것”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 60년간의 중소기업금융 역량을 응집하고 데이터와 디지털 기술로 경쟁력을 높여 중소기업 혁신을 뒷받침하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr