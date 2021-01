최근 주한미군 내 장병과 가족 등 관계자들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 14일 인천국제공항 2터미널 입국장에서 주한미군 장병이 의자에 누워 휴식을 취하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.