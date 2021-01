한국농어촌공사와 업무 협약 체결해

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 14일 한국농어촌공사 창원지사와 주남저수지 멸종 위기 가시연꽃 복원 사업 업무 협약을 체결했다.

이 사업은 2000년 초 주남저수지에 다량 서식했으나 지금은 거의 사라진 가시연꽃 서식지 복원을 목표로 한다.

이 사업을 통해 가시연꽃 서식지가 복원돼 생태계 보전에 관한 관심을 환기하는 효과를 가져올 것으로 예상된다.

허성무 시장은 "주남저수지의 습지 가치 회복과 생물다양성을 증진 할 수 있도록 한국농어촌공사와 협력해 적극적으로 사업을 추진하겠다"고 말했다.

