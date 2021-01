삼성디스플레이, 노사 단체협약 조인식 개최…노동3권 강화

[아시아경제 이동우 기자] 삼성디스플레이가 14일 노동조합과 단체협약을 공식 체결한다.

삼성디스플레이에 따르면 노사는 이날 오후 3시 충남 아산캠퍼스에서 단체협약 조인식을 개최한다. 이번 조인식은 삼성의 5개 전자계열사(삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDS·삼성전기·삼성SDI) 중 최초로 지난해 5월 이재용 삼성전자 부회장이 '무노조 경영' 종식을 선언한지 8개월 만이다.

이 부회장은 당시 삼성 준법감시위원회 권고에 따라 대국민 사과 기자회견을 통해 "더 이상 삼성에서 무노조 경영이란 말이 나오지 않도록 하겠다"며 "노사 관계 법령을 철저히 준수하고 노동 3권을 확실히 보장하겠다"고 선언한 바 있다.

앞서 노사는 총 8차례의 교섭을 통해 지난달 단체협약에 잠정 합의했다. 최종안에는 삼성디스플레이 노조의 연 9000시간의 근로시간 면제(타임오프)를 인정하는 내용을 포함한 총 109개 조항에 합의한 것으로 알려졌다. 노조 측은 조인식 이후 이르면 이달 말부터 성과급 및 임금협상과 관련해 사측과 논의를 시작한다는 계획이다.

삼성은 창업주인 고 이병철 선대 회장 시기부터 무노조 경영을 고수했지만 이 부회장을 시작으로 노동 3권을 강화하는 방향으로 선회하는 모습이다. 이를 삼성은 지난해 '노사 관계 자문그룹'을 설치하고 임직원을 대상으로 노동 관련 준법 교육 의무화 등 조치를 실시하고 있다.

협력 업체와의 공동 기술 개발 등 동행 실천에도 나서고 있다. 지난해 출범 40년을 맞은 삼성전자 협력회사 협의회는 삼성전자와 상생을 위한 애로사항 해결, 2·3차 협력회사를 대상으로 한 신기술 습득 세미나 등을 통해 경쟁력 강화에 나서고 있다. 1차 협력사로 이뤄진 협의회 201개사는 2019년 기준 총 매출 57조9000억원으로 1991년 대비 약 25배 증가했다.

한편 이날 조인식에는 최주선 삼성디스플레이 신임 대표이사 사장과 회사 노조 상위 조직인 한국노총 금속노련 김만재 위원장은 참석하지 않고 인사팀장인 김범동 부사장과 김정란, 이창완 삼성디스플레이노조 공동위원장 등이 참석할 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr