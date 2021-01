GS25, 유튜버 '밥굽남'과 공동 개발한 도시락·햄버거 출시

[아시아경제 이승진 기자] GS25가 CJ ENM과 함께 '콘텐츠-유통결합형' 제품을 선보인다.

GS25는 15일부터 푸드 크리에이터 ‘밥굽남’과 공동 개발한 도시락과 햄버거 2종을 출시한다. 이번 상품화 사례는 GS리테일과 CJ ENM의 1인 창작자 지원 사업 '다이아 티비'가 체결한 전략적 협업의 첫 결과물이다.

밥굽남은 131만 구독자를 둔 인기 유튜버로 ‘산적TV 밥굽남’ 채널을 운영 중이다. GS25는 쿡방과 먹방(요리하는 방송과 먹는 방송의 줄임말)으로 인기가 높은 밥굽남의 방송 테마와 이미지에 맞도록 소고기를 메인으로 한 ‘산적TV 밥굽남’ 도시락과 햄버거를 선보인다.

GS25는 이번 상품 출시로 그동안 방송으로만 대리만족을 느끼던 구독자들에게 밥굽남의 먹방을 직접 체험할 수 있는 경험을 선사할 것으로 기대하고 있다.

향후에도 GS25는 CJ ENM의 다이아 티비, 스튜디오 드래곤 등 다양한 채널과 장르를 넘나드는 협업 모델을 구축하고 디지털 공동마케팅을 통해 시너지를 발휘할 계획이다.

이번에 출시되는 ‘밥굽남 우삼겹덮밥’은 우삼겹구이를 밥 위에 토핑한 제품이다. 우삼겹과 잘 어울리는 와사비 크랩마요, 산고추, 염교(락교)를 반찬으로 구성했다. 가격은 4500원이다. ‘밥굽남 빅소불고기버거’는 우육과 돈육을 베이스로 조리 중량만 95g에 달하는 비프스테이크가 특징이다. 가격은 3800원이다.

밥굽남은 GS25와의 협업을 기념으로 15일 오후 7시 자신의 채널에서 라이브방송을 진행하며 다양한 이벤트를 펼칠 계획이다. 또 GS리테일의 통합 멤버십 애플리케이션 ‘더팝’의 스탬프 이벤트로 한우세트 외 밥굽남의 시그니처 아이템인 요리 핀셋, 대형 소주잔 등의 굿즈를 경품으로 선사하는 프로모션을 실시할 예정이다.

구충훈 GS리테일 프레시푸드팀 팀장은 “향후에도 GS25는 라이프스타일 플랫폼으로서 빠르게 변하는 유통 환경을 선도할 수 있는 다양한 콘텐츠 결합형 상품개발과 고객경험 혁신을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

