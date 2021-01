[신간 안내] <제로 웨이스트는 처음인데요> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆제로 웨이스트는 처음인데요= 일상생활에서 실천할 수 있는 제로 웨이스트 방법들을 총망라했다. 글쓴이는 삶에서 덜어낼 1000가지 물건을 기록하면서 지난 5년간 제로 웨이스트를 실천했다. 소비, 위생용품, 외출, 화장, 장보기, 외식, 먹거리, 직장 생활, 취미 생활, 여행 등으로 항목을 나눠 제로 웨이스트 실천 방법을 소개한다.(소일 지음/판미동)

◆창의성의 기원= 인간 창의성의 기원과 미래에 대해 탐구하고 창의성을 억누르는 게 무엇인지, 창의성을 어떻게 계발해야 할지 살펴본다. 창의성을 계발하기 위해서는 인문학이 부흥해야 한다고 강조한다. 과학으로 밝혀진 지식이나 사실의 도덕적 가치를 판단할 때 인문학적 사고가 필요하기 때문이다. 과학과 인문학이 섞여야 인간다워질 수 있다.(에드워드 윌슨 지음/이한음 옮김/사이언스북스)

◆올웨이즈 데이 원= 글쓴이는 실리콘밸리의 IT 전문 기자다. 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)부터 파트타임 근로자까지 2년간 다양한 IT기업 내부자들과 인터뷰해 책을 썼다. 거대 IT기업들이 조직을 이끄는 방식과 기업 문화에 대해 살펴보고 이들 기업의 성공 비결, 다른 기업들과 구별되는 경영 방식을 파헤친다.(알렉스 칸트로위츠 지음/박세연 옮김/한경)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr