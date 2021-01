"韓, 백신·美신정부·경기부양·친환경·신시장 등 5대 키워드 주목해야"

[아시아경제 이기민 기자] 올해 한국이 백신·미국 신(新)정부·대규모 경기부양·친환경·동남아 신시장 등 주요국 관련 5대 키워드를 주목해야 한다는 주장이 나왔다.

전국경제인연합회은 14일 주요 5개 국가·지역(미국, 중국, 유럽, 일본, 아세안)의 올해 상황을 나타내는 핵심 키워드들과 이에 대한 한국의 대응 방안 제시했다.

전경련은 올해 핵심 키워드 가운데 백신을 첫 번째로 꼽았다. 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 보급 속도와 효과에 따라 세계 경제 회복세가 결정될 전망인 만큼 한국도 다른 국가에 뒤쳐지지 않도록 글로벌 백신 확보·보급과 자체 백신 개발에 총력을 기울여야 한다고 당부했다.

또한 조 바이든 미국 대통령 당선인의 신정부가 이달 말 출범하면 글로벌 환경에 백신 보급률 못지 않은 영향을 줄 것으로 예상했다. 미국은 향후 세계무역기구(WTO), 세계보건기구(WHO) 등 다자기구와 협력을 강화하고, 파리기후변화협약 복귀, 포괄적?점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 재참여 등 다자주의를 강조할 것으로 전망된다. 이에 따라 한국도 국제기구에서 일정 역할을 위한 노력은 물론이고, 미중 갈등 속에서 우리와 비슷한 환경에 노출된 국가들과의 연대도 필요하다고 전경련은 주장했다.

전경련은 코로나19 극복을 위한 주요국의 대규모 경기부양 계획도 주요 키워드로 선정했다. 미국은 지난해 12월 인프라개발, 교육 등을 강조한 9000억달러 규모의 2차 경기부양안에 합의했다. 유럽도 7500억유로 상당의 금융지원이 예정돼 있다. 중국 또한 5G 등 7대 신형인프라 설비에 향후 5년간 1700조원을 투자할 계획이다.인도네시아, 태국 등 동남아 국가들도 대규모 인프라 투자를 추진 중이다. 한국은 미·중·유럽·동남아 등의 경기부양 프로젝트에 적극 진출해 비즈니스 기회로 활용해야 한다고 설명했다.

친환경 기조 강화도 주요 키워드다. 미국·유럽·일본을 중심으로 탈탄소, 친환경 정책이 강화될 전망이다. 미국은 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 올해부터 10년간 5조달러를 친환경분야에 투자할 계획이다. 유럽 또한 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55% 감축하는 방안을 검토하고 있고 있다. 일본은 '2050년 탄소중립'을 공식화하고, 기금 2조엔을 창설해 탈탄소 연구개발을 지원하겠다고 발표했다. 전경련은 한국의 친환경차 산업, 배터리산업이 호조를 보일 것으로 예상되며 친환경 기술 및 제품개발에 적극적인 투자가 필요하다고 강조했다.

아울러 전경련은 동남아 신시장의 급부상을 마지막 키워드로 선정했다. 동남아는 중국의 해양진출에 따른 남중국해 영유권 분쟁의 신격전지인 동시에 미국의 인도·태평양 전략 등의 중심 지역일 뿐만 아니라 새로운 글로벌 생산기지로 급부상하고 있다. 한국기업들은 이에 대응해 글로벌 공급망(GVC) 재편을 지속적으로 모니터링하고, 현지 정부 및 기업과의 관계를 강화해야 한다고 지적했다. 김봉만 전경련 국제협력실장은 "한국기업들은 이같은 키워드를 활용한 비즈니스 기회 창출에 적극 나서야 한다”고 말했다.

