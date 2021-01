셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 2,500 등락률 -0.65% 거래량 2,083,610 전일가 384,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승셀트리온, 주가 38만 6000원.. 전일대비 0.52% close 은 코로나19 바이러스 감염환자 치료제(CT-P59) 임상 제2상 결과 입원 치료가 필요한 중증 환자 발생률을 전체 환자에서는 54%, 50세 이상 중등증 환자에서는 68% 감소시키는 것으로 나타났다고 13일 공시했다. 또 임상시험용 의약품 투약 후 발생한 중대한 이상반응, 사망 및 투약 후 발생한 이상반응으로 인한 연구 중단된 사례는 보고되지 않았다고 했다. 셀트리온은 전반적으로 CT-P59 치료군에서 안전성 평가의 특이사항이 나타나지 않아 안전성을 증명했다고 부연했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr