테라사이언스 테라사이언스 073640 | 코스닥 증권정보 현재가 2,465 전일대비 280 등락률 -10.20% 거래량 2,652,632 전일가 2,745 2021.01.13 15:30 장마감 테라사이언스, 100억 규모 전환사채 발행 결정[특징주]테라사이언스, 美 캘리포니아 주정부에 5년 간 마스크 납품…'강세' close 는 보통주식 608만6951주의 유상증자를 실시한다고 13일 공시했다. 제3자배정증자 방식이며 이를 통해 조달한 자금은 운영자금과 타법인 증권 취득자금으로 쓰일 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr