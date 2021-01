현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,288,209 전일가 44,400 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 최근 5일 개인 60만 1455주 순매도... 주가 4만 4950원(-1.32%)[e공시 눈에 띄네]코스피-11일현대제철, 울산공장 생산 일부 중단 close 은 임금협상에 따른 파업으로 인천공장, 포항공장, 순천공장의 생산을 중단한다고 13일 공시했다. 생산 중단 일자는 이날 오전 7시부터 15일 7시까지 48시간이다.

