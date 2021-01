광주시의회 “광주글로벌모터스 지역기업 참여 배제” 규탄

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)가 13일 광주글로벌모터스(GGM)의 구내식당 운영업체와 태양광설비업체 선정 과정에서의 지역기업 참여 확대와, 지역사회와 상생하는 기업으로 거듭나기 위한 혁신방안 마련을 촉구했다.

광주시의회는 이날 성명서를 통해 “대한민국 제1호 지역상생형일자리이자 광주형일자리 첫 모델로 시민들의 성원과 관심 속에 설립된 광주글로벌모터스(GGM)가 최근 구내식당 운영업체 선정과 태양광설비업체 선정에 있어 지역기업과 시민들의 참여를 고려하기보다 오히려 과도한 자격 제한으로 그 기회마저 빼앗는 행태를 연달아 보여주고 있다”고 밝혔다.

이어 “구내식당 입찰과정에서는 대기업만 참여할 수 있는 과도한 기준으로 지역 업체 참여를 제한하더니 시의회를 비롯한 지역사회 지적을 받고나서 조금 완화한 기준으로 재공고를 했지만 결국 대기업으로 선정했다”며 “또 태양광발전 임대사업 역시 참가자격을 무분별하고 과도하게 제한하여 역량 있는 지역 태양광발전 업체가 참여하지 못하고 에너지전환의 핵심 동력이 될 시민들의 참여 기회마저 박탈하고 있다”고 주장했다.

시의회는 “GGM의 태양광발전 사업은 ‘2045년 탄소중립, 에너지자립 도시 광주’를 향한 첫 출발 신호탄이 될 것이 분명하며 광주형일자리 사업의 상징성 측면에서라도 태양광발전 사업에 지역기업의 참여를 폭넓게 보장하고 시민의 참여 기회도 적극적으로 개방하는 것은 중대한 책무며 의무”라면서 “시민기업이자 지역기업인 GGM은 태양광발전 사업의 기존 공고문을 철회하고 재공고를 통해 지역사회와 상생하는 기업으로 거듭나기 위한 혁신방안을 마련하라”고 촉구했다.

그러면서 “지역사회의 요구를 무시하고 일방적인 의사결정을 계속하면 광주형일자리 사업 성공을 바라는 시민들과 함께 모든 수단과 방법을 동원해서라도 대표이사를 비롯한 경영진의 책임을 끝까지 물을 것”이라며 “광주시를 대표해서 483억 원이라는 세금을 출자한 광주그린카진흥원은 제1대 주주 역할을 제대로 해 주길 바라며, GGM 대표이사와 경영진 또한 GGM이 어떤 기대와 사명감 속에서 탄생한 기업인지 다시 한 번 명심하면서 회사를 운영하기를 강력하게 촉구한다”고 말했다.

