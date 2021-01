경복대, 취업률 '전국 1위'…80.2%

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 졸업생 2000명 이상 대학 중 취업률 전국 1위를 기록했다.

경복대는 12일 교육부가 발표한 대학정보공시에서 지난해 취업률 80.2%를 기록해 졸업생 2000명 이상 대학 중 취업률 전국 1위를 차지했다고 13일 밝혔다. 이는 전년대비 2%포인트 상승한 수치로 개교 이래 가장 높은 취업률이다.

경복대는 2017년 76.9%, 2018년 75.5%, 2019년 78.2% 등을 기록하며 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위를 차지했다.

경복대는 현재 7500여개 산업체와 졸업생 1명당 3개 산업체에 취업을 약속하는 '100% 취업보장형 산학협력 네트워크'를 가동하고 있다.

또 사회수요에 대응해 학생선발부터 교육과정 및 졸업 후 취업까지 대학과 기업이 함께 협력해 산업체가 요구하는 실무형 인재를 양성하는 '사회맞춤형학과'도 운영하고 있다.

취업지원통합시스템을 구축하고 학생들을 위한 원스톱 진로 및 취업지원 시스템을 운영하는 '대학일자리센터'도 경복대의 취업 일등공신이다.

경복대는 이같은 높은 취업률로 지난해 고용노동부 2019 일자리창출 유공 정부포상 단체부문에서 '대통령 표창'을 수상했다. 지난 6월 한국기업평판연구소가 실시한 '전문대학 빅데이터 브랜드 평판'에서도 1위에 올랐다.

함도훈 경복대 대학일자리센터장 겸 취업처장은 "청년 취업난이 가중되고 있는 어려운 시기에 개교이래 최고 취업률을 달성한 원동력은 그동안 폭넓은 산학협력 인프라 구축, 현장실무 중심의 교육혁신 프로그램과 트렌드를 반영한 학생맞춤형 취업지원시스템이 삼위일체가 돼 이룬 성과로 교직원 여러분들의 헌신적 노고에 감사드린다"고 전했다.

한편, 경복대는 오는 18일까지 2021학년도 정시 신입생 258명(정원 내)을 모집한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr