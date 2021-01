아동학대범죄의처벌등에관한특례법 위반(아동학대치사) 등 혐의로 구속기소 된 ‘정인이 사건’의 양모 장모씨가 13일 오전 서울 남부지방법원에서 첫 공판을 마치고 호송차로 이송되고 있다. 재판내내 법원에서 대기하던 시민들이 호송차를 향해 "사형"을 외치며 항의하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

