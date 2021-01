나경원 “安, 현정권에 도움준 사람”…안철수 “우리 상대는 여권 후보”

"단일화 거부하면…야권 지지자 등을 돌릴 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 13일 나경원 전 자유한국당 원내대표가 ‘문재인 정권에 도움을 준 사람’이라고 비판한 것에 대해 “우리 상대는 여권 후보”라고 맞받아쳤다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 아동학대 예방 및 대응 간담회 직후 기자들과 만나 “그것만 말씀드리고 싶다”며 이같이 말했다.

안 대표는 야권 단일화에 대해서는 “서울시장 선거에서 승리해서 정권교체의 교두보를 확보해달라는 게 야권 지지자들의 지상명령”이라며 “이러한 요구를 무시하고 또는 거부한다면 야권 지지자들이 등을 돌리실 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 “단일화가 개인이나 또는 특정 정당의 이해타산에 의해서 결정하면 안 된다는 원칙을 모두 다 공유하면 좋겠다”며 “상대방에 대한 배려가 필요하다. 서로에 대한 배려가 있어야 모든 지지자들의 지지를 받을 수가 있다”고 말했다.

안 대표는 “결국 야권 대표성은 국민들께서 정해주시는 것”이라며 “정당 차원에서 생각하지 말고, 어떻게 하면 선거에서 승리할 수 있을 것인가 생각부터 공유해야 한다”고 밝혔다.

