김승연의 '항공우주사업' 도전…쎄트렉아이 지분 인수(종합)

한화에어로스페이스, 단계적 지분 확대 계획

[아시아경제 이기민 기자] 김승연 한화그룹 회장이 미래 먹거리로 점찍은 항공우주사업을 강화하기 위한 본격 행보에 나섰다.

한화그룹의 항공우주·방산 부문 계열사인 한화에어로스페이스가 국내 우주 인공위성 전문 기업 ‘쎄트렉아이’와 지분 인수계약을 맺었다고 13일 공시했다.

쎄트렉아이는 국내 첫 위성인 우리별 1호를 개발한 인력들이 1999년 국내 최초로 설립한 위성 전문기업이다. 국내 기업 중에서는 유일하게 위성본체, 지상시스템, 전자광학 탑재체 등 핵심 구성품을 직접 개발·제조할 수 있다.

한화에어로스페이스는 단계적으로 쎄트렉아이 지분 확대를 추진할 방침이다. 우선 발행주식의 20% 수준을 신주 인수(589억원)하고, 전환사채(500억원) 취득을 통해 최종적으로 약 30% 지분을 확보할 계획이다.

이번 지분 투자는 우주항공사업을 확장하기 위한 한화그룹의 첫걸음으로 관측된다. 앞서 김 회장은 지난 4일 신년사에서 "혁신의 속도를 높여 K방산, K에너지, K금융 등 분야의 진정한 글로벌 리더로 나아가야 한다"며 "미래 모빌리티, 항공우주, 그린수소 에너지, 디지털 금융 솔루션 등 신규 사업에서도 세계를 상대로 미래 성장 기회를 선점해 달라"고 주문한 바 있다.

한화에어로스페이스는 현재 우주 위성사업 관련해 한국형 발사체인 ‘누리호(KSLV-2)’ 액체로켓엔진 개발을 맡고 있다. 또 한화에어로스페이스의 자회사인 한화시스템도 위성 탑재체인 영상레이더(SAR), 전자광학·적외선(EO·IR) 등 구성품 제작 기술과 위성안테나, 통신단말기 등 지상체 부문 일부 사업을 하고 있어 이번 지분 인수를 통해 국내외 우주 위성 사업 부분에 진출 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "이번 지분 인수는 우주개발 주체가 정부에서 민간으로 넘어가는 뉴 스페이스(New Space) 시대를 맞아 미래 성장이 기대되는 우주 위성 산업 관련 핵심기술을 보유한 국내 기업에 투자하고, 위성 개발기술 역량 확보 및 기술 우위를 선점하기 위한 결정"이라고 설명했다.

