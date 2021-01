울산서 ‘상표띠’ 없는 친환경 생수병 나온다

울산시· 삼정샘물㈜·㈜우보테크 협약



삼정샘물 ‘스파클’ 제품 이달부터 적용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 상표띠 없는 친환경 생수병이 생산된다.

울산시는 13일 오후 3시 시청 상황실에서 ‘상표띠 없는 먹는샘물 생산 협약’을 체결한다.

협약식에는 울산시(시장 송철호)와 삼정샘물㈜(대표 성승국), ㈜우보테크(대표 정해일) 등 3개 기관과 기업이 참여한다.

삼정샘물㈜은 울주군 두서면 옥동길에 위치한 사업장에서 먹는샘물 제품 ‘스파클’ 을 생산하고 있다.

삼정샘물㈜은 오는 1월 15일부터 ‘스파클’(2ℓ) 제품부터 ‘상표띠 없는 친환경 생수병’을 적용하고 향후 전체 생산 제품에 확대해 나간다는 방침이다.

삼정샘물㈜에서는 이번 용기개선과 별개로 작년부터 자사몰 등을 통한 생수 구입 시 빈병의 재활용과 소비자 편의를 위해 빈병을 회수하는 서비스를 제공하는 등 친환경 경영을 펼치고 있다.

㈜우보테크는 울주군 상북면 석남로에서 ‘얼음골 샘물’을 생산하는 사업장으로, 신규설비 설치 등으로 기존 용기 재고량 소진 후 개선 용기를 도입해 생산한다는 계획이다.

‘상표띠가 없는 먹는샘물’은 소포장 묶음 제품에 한해 용기 표면에 부착하던 상표띠를 없애고 소포장 묶음에 필수 표기사항을 표기한 제품으로 생산단계에서부터 재활용이 쉽도록 개선한 제품이다.

울산시는 이번 먹는샘물 용기 개선으로 페트병 상표띠에 쓰이는 플라스틱이 연간 약 26t이 절감될 것으로 예상한다. 최종적으로 소각 처리하면 연간 온실가스 71t의 감축 효과가 있는 것으로 본다.

울산시 관계자는 “생산단계에서부터 불필요한 포장재의 사용을 줄여 폐기물 발생을 최소화하고, 자원의 재활용까지 생각했다는 점에서 의미가 크다”며, “소비자가 생활 속 작은 실천으로 자원 재활용에 동참할 수 있다는 의식을 심어줘 탄소 중립과 기후위기 대응에 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

환경부는 지난해 12월 4일 자원순환을 촉진하기 위해 ‘상표띠(라벨)가 없는 먹는샘물(소포장 제품)’과 ‘병마개에 상표띠가 부착된 먹는샘물(낱개 제품)’의 생산·판매를 허용했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr