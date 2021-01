켄싱턴호텔앤리조트, 새해 맞이 '2+1 프로모션'

오는 27일까지 진행

투숙기간 3월 31일까지

객실 2박 및 조식 2인

[아시아경제 차민영 기자] 켄싱턴호텔앤리조트는 2021년 신축년 새해를 맞아 새해 첫 여행을 계획하고 있는 고객들을 위한 ‘켄싱턴 2+1 프로모션’을 오는 27일까지 진행한다고 13일 밝혔다.

참여 지점은 전국 주요 관광 명소 인근에 위치한 켄싱턴호텔 4개 지점(여의도?평창?설악?켄트호텔 광안리 바이 켄싱턴)과 켄싱턴리조트 8개 지점(가평?충주?설악비치?설악밸리?지리산남원?지리산하동?경주?서귀포)이며 투숙 기간은 오는 18일부터 3월 31일까지다.

주요 혜택은 ▲객실 2박과 ▲조식 2인 ▲애슐리 퀸즈 투고 세트 ▲켄싱턴호텔앤리조트 로고가 새겨진 켄싱턴 달력 ▲레이트 체크아웃 서비스 등 지점별 다양한 혜택으로 구성됐다. 패키지 가격은 지점별로 다르며 최저 1박 기준 세금 포함 7만9900원부터 이용 가능하다.

이와 함께 선착순 100객실에 한해 객실 숙박권 1매를 제공하는 이벤트도 진행한다. 단 숙박권은 연휴 및 성수기 기간이 제외되며 토요일 투숙 시 추가금액이 있다. 추가금액은 지점별 상이하며 사용 기한은 6월 30일까지다. 해당 프로모션은 켄싱턴호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 켄싱턴 리워즈에 가입한 회원을 대상으로 한다.

한편, 켄싱턴호텔앤리조트는 고객의 안전한 여행을 위해 19가지 안전수칙을 준수하는 ‘켄싱턴 화이트 케어’ 캠페인을 실시하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr