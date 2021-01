호텔 '딸기 뷔페'도 포장 판매…가격도 48% 저렴

롯데호텔서울, 딸기뷔페 포장 판매

인기 딸기 디저트류 9종 담겨

기존 뷔페가격 대비 48% 저렴

딸기 애프터눈티세트도 28% 할인

[아시아경제 차민영 기자] 호텔 언택트(비대면) 상품이 인기인 가운데 겨울 별미인 딸기 뷔페를 집에서도 즐길 수 있는 상품이 나왔다.

롯데호텔 서울은 오는 5월 5일까지 딸기 뷔페와 애프터눈 티 세트를 테이크아웃 상품으로 선보인다고 13일 밝혔다.

롯데호텔 관계자는 “지난 12월 드라이브 스루 상품 매출이 11월 대비 4배 이상 신장하며 언택트 상품의 인기를 보여주고 있다”며 “고객 분들이 집에서도 간편하게 특급 호텔의 딸기 뷔페를 맛보실 수 있도록 테이크아웃 상품으로도 출시했다”고 말했다.

딸기 디저트 뷔페 테이크아웃 상품은 기존 뷔페 메뉴에서 가장 인기가 많은 디저트류 9종으로 구성했다. 딸기 에그 타르트, 딸기 마들렌이 올라간 바닐라 밀푀유 등이다. 상품은 주말 오후 1시 또는 3시에 1층 페닌슐라 라운지 & 바에서 픽업 가능하고, 가격은 1박스 기준 3만3000원이다. 롯데호텔 공식 홈페이지와 네이버 예약을 통한 온라인 예약 시 할인도 받을 수 있다. 이는 기존 뷔페 이용 가격인 성인 1인당 6만3000원 대비 47.6% 저렴한 수준이다.

딸기 애프터눈 티 세트 테이크아웃 상품은 기존의 티 세트 메뉴 14종을 모두 담았다. 딸기 다쿠아즈, 딸기 젤리부터 몽블랑, 샌드위치 등을 곁들이며 집에서도 우아한 티 타임을 즐길 수 있다. 특히 럭셔리 비건 뷰티 브랜드 ‘샹테카이’와의 컬래버래이션으로 인증샷을 해시태그와 함께 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하면 동물보호 단체에 기부금이 전달된다. 상품은 평일 오후 1시, 3시 또는 6시에 1층 페닌슐라 라운지 & 바에서 픽업할 수 있으며 가격은 4만9500원이다. 기존 2인 기준 6만9000원보다 28.3% 할인된 수준이다.

한편, 롯데호텔 서울 페닌슐라 라운지 & 바에서는 ‘2021 머스트 비 스트로베리: 와일드 퓨처’도 5월 5일까지 계속 진행한다. 딸기 디저트 뷔페는 매 주말 2부제로 운영되며 가격은 성인 1인 기준 6만3000원이다. 딸기 애프터눈티 세트는 매일 진행되며 2인 기준 6만9000원이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr