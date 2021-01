교회 신도 50여명 전수조사 실시

[아시아경제 장세희 기자]경기 성남시는 수정구에 있는 소규모 A교회 신도 13명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 12일 밝혔다.

A교회 신도 1명이 지난 8일 처음 확진 판정을 받은 뒤 목사 부부와 신도 10명이 잇따라 확진됐다. 지역별로는 성남시 8명, 광주시 5명이다.

한편 방역당국은 해당 교회 신도 50여명을 전수조사할 계획이다.

