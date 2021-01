[아시아경제 이관주 기자] 경찰 일반민원을 상담하는 182콜센터에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나와 업무가 중단됐다.

12일 경찰에 따르면 서울 마포구 상암동 소재 182경찰민원콜센터 직원 3명이 코로나19 확진 판정을 받아 지난 10일 사무실이 폐쇄됐다. 182콜센터 직원은 211명으로, 확진자 3명 모두 일반직 공무원인 것으로 알려졌다. 나머지 208명은 음성 판정을 받았다.

이날 현재 182로 전화를 걸면 "코로나19 확진자 발생으로 인하여 182 경찰 민원 콜센터 민원 상담이 잠시 중단되었습니다. 불편함을 드려 죄송하며 빠른 시일 안에 다시 안내할 수 있도록 최선을 다하겠습니다"는 안내 메시지가 나오고 있다.

182는 경찰 긴급출동 신고 전화인 112와 별도로 운영되는 민원상담 업무 전화다. 주로 범죄와 관계없는 일반 민원과 관련된 상담이 이뤄진다.

