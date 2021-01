거창군, ‘365 안심 병동 사업’ 2개소 확대 운영

군민들의 병간호 서비스 부담 경감에 크게 이바지할 것으로 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 365 안심 병동 사업을 기존 적십자병원과 올해 신규로 선정된 서경 병원 등 2개 병원으로 확대 운영한다고 12일 밝혔다.

'365 안심 병동 사업'은 경상남도 서민 의료복지 특수 시책 사업으로 최근 맞벌이 부부증가 등 사회형태의 변화로 병간호에 따른 사회문제가 대두되고 있어 관내 서경 병원을 추가로 지정해 군민들의 병간호 지원 부담 경감에 기대하고 있다.

본 사업은 1병 실 당 4명의 간병인이 환자의 복약 및 식사 보조, 위생?청결 등의 병간호 서비스를 3교대로 24시간 제공한다.

지원 대상에 따라 행려병자, 노숙인, 긴급 의료지원 대상자는 전액 무료이고 의료급여수급권자와 차상위계층은 1일 1만원, 65세 이상 건강보험가입자 등은 1일 2만원의 병간호비만 지급하면 된다.

구인모 거창군수는 “기존 10병상에서 2개 병원 총 20병상을 365 안심 병동 사업으로 추가 선정해 수준 높은 병간호 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “병간호 돌봄이 필요한 취약계층 군민들이 체감형 보건정책 효과를 톡톡히 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

