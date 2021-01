산업은행, 15억 달러 규모 글로벌 채권 발행

올해 국내기관 외화공모채 발행 개시…한국계 벤치마크 설정

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드(채권)를 발행했다고 11일 밝혔다.

이번 채권은 3년6개월 만기 7억 달러, 5년6개월 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다.

새해 첫 외자조달의 개시를 알린 이번 산업은행 글로벌 본드는 최근 코로나 재확산 우려 증대 등에도 불구하고 산업은행 역대 최저 가산금리로 발행됐다.

산업은행 관계자는 "투자자들의 풍부한 유동성을 겨냥해 연초 선제적으로 발행한 전략이 주효해 발행금액 대비 약 3.1배의 유효주문을 유치했다"면서 "이는 코로나 상황에서도 견조한 한국경제에 대한 전세계 투자자들의 높은 관심과 신뢰가 재확인된 것"이라고 설명했다.

이번 글로벌본드 발행은 다양한 만기에 대한 벤치마크 금리를 제시해 향후 한국계 기관들이 발행 시 비용절감을 도모할 수 있을 것으로 산업은행 측은 기대하고 있다.

특히 이번 글로벌본드 중 3년6개월 만기 7억 달러 규모는 그린 본드(Green Bond)로 발행됐으며, 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업 지원에 사용될 예정이다. 이를 포함해 산업은행이 발행한 ESG(환경·사회·지배구조)채권은 원화 2.6조원, 외화 20.9억 달러 규모에 이른다.

