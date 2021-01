이베스트투자증권, 이리온 종목상담게시판 오픈 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 공식 유튜브 채널인 이리온에서 국내주식 종목상담 게시판 서비스를 오픈한다고 12일 밝혔다.

이베스트투자증권 공식 유튜브 채널인 이리온은 작년 10월 개편 이후 기존 리서치 중심에서 브로커 섹션을 추가해 ‘염블리에게 물어 보세요’, ‘이경근의 시황TT’ 등의 실시간 시황 스트리밍 방송을 오전, 오후로 진행하고 있다.

증권사의 종목관련 실시간 방송으로는 이례적으로 동시접속자가 최고 7000여명을 넘어서는 등 선풍적인 인기를 끌고 있다. 특히 방송만으로는 투자자들이 궁금해 하는 종목들을 다 다룰 수 없어 종목게시판을 추가했다. 지난해 10월말 5만명을 돌파한 이리온 구독자는 이날 현재 8만6000명을 넘어섰다.

이리온에서 이달 22일까지 계좌 개설 후 종목상담게시판에 궁금한 종목을 남기면 추첨을 통해 이베스트투자증권이 자체 제작한 원자재 티셔츠, 장대양봉 모자, 가즈아 텀블러, 이리온 소주잔 등의 굿즈가 지급된다.

이베스트투자증권 온드미디어TFT 관계자는 "종목관련 실시간 방송시 종목상담을 제대로 진행하기가 어려울 정도로 채팅창이 폭주하는 경우가 많다"면서 "따로 종목이 궁금하신 분들을 위해 이리온에서 연결되는 종목상담 게시판을 오픈했으며, 문의 사항을 게시판에 남겨 주시면 염승환 부장 외 당사 직원들이 성심껏 답변을 올려드릴 예정"이라고 말했다.

