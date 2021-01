K Car, 르노삼성 '더 뉴 SM6·캡처' 테마기획전 개최

신차급 차량 2000만원 초반대부터

[아시아경제 김지희 기자] 직영중고차 기업 K Car(케이카)는 르노삼성자동차의 더 뉴 SM6·캡처를 구매하면 선물을 증정하는 테마기획전을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 테마기획전은 재구매율이 높은 중형세단 더 뉴 SM6와 QM3의 후속 모델인 소형 SUV 캡처 등 두 가지 차종으로 마련됐다. 두 차종 모두 2020년 출시된 최신 모델로, 1만㎞ 미만의 짧은 주행거리를 기록하는 신차급 차량을 2000만원 초반대부터 선보인다.

지난 8일부터 오는 22일까지 단 2주간 진행되는 이번 기획전에서 차량을 구매한 모든 고객에게는 백화점 상품권 50만원권을 증정한다. 차량 구입을 원하는 고객은 전국 케이카 38개 직영점을 방문하거나 또는 비대면 온라인 구매 서비스인 내차사기 홈서비스를 이용하면 된다. 방문 고객과 온라인 구매 고객 모두에게 구매 후 차량을 충분히 경험할 수 있도록 3일간 체험 기회를 제공하며, 불만족 시 차량 가격 및 기타 부대비용을 100% 환불받을 수 있다.

정인국 케이카 대표는 “새해를 맞아 신차급 차량을 합리적인 가격에 구매하는 동시에 백화점 상품권까지 받을 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “업계 최초 온·오프라인 3일 책임 환불제를 통해 케이카가 엄선한 직영중고차를 충분히 경험해보고 구매하길 바란다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr