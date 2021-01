CJ올리브영, ‘오늘드림’ 주문 13배↑…새해 소망 이벤트 실시

[아시아경제 이승진 기자] CJ올리브영이 새해를 맞아 고객과 함께하는 이벤트를 실시한다.

CJ올리브영은 오는 31일까지 공식 온라인몰을 통해 ‘오늘드림에게 말해 보이소’ 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

‘오늘드림’은 CJ올리브영이 지난 2018년부터 선보인 업계 최초 3시간 내 즉시 배송 서비스다. 온라인몰과 모바일 애플리케이션에서 구매한 상품을 고객 주소지와 가까운 매장에서 포장 및 배송하는 서비스로, 전국 매장망과 연계해 배송 시간을 단축시킨 것이 강점이다.

지난해 12월 2주년을 맞은 ‘오늘드림’의 일평균 주문 건수는 2019년 대비 13배(1월 1일~12월 21일 기준) 대폭 신장한 것으로 집계됐다. 배송 지역을 점차 확대한 것과 더불어 비대면 소비 트렌드가 확산하면서 즉시 배송 수요가 크게 늘어난 결과다. 상품으로는 크림, 에센스, 스킨/토너, 클렌징폼 등 주요 기초화장품이 높은 매출을 기록했다.

CJ올리브영의 이번 ‘오늘드림에게 말해 보이소’ 이벤트는 인스타그램과 올리브영 공식 온라인몰을 통해 참여 가능하다. 오는 31일까지 인스타그램에 '#2021오늘드림', '#새해에도오늘드림', '#로켓보다빠른오늘드림' 세 가지 필수 해시태그를 포함해 새해 소망을 담은 글을 작성한 후, 공식 온라인몰에서 인스타그램 ID를 입력해 응모하면 된다.

CJ올리브영은 참여 고객에게 추첨을 통해 ‘24K 순금 1돈 미니 골드 바’, ‘배달 앱 상품권’을 증정할 예정이다.

