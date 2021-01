[클릭 e종목]"LG생활건강, 4분기 기대치 부합할 것"…목표주가 210만원

이베스트투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 210만원 제시…11일 종가 160만2000원

[아시아경제 금보령 기자] LG생활건강의 지난해 4분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것이라는 분석이 나왔다.

12일 이베스트투자증권 이베스트투자증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 7,280 전일대비 140 등락률 +1.96% 거래량 1,054,581 전일가 7,140 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나코스피 연일 사상 최고치에 증권주 신고가 속출이베스트투자증권, 증권 테마 상승세에 5.13% ↑ close 에 따르면 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,602,000 전일대비 36,000 등락률 -2.20% 거래량 72,138 전일가 1,638,000 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 CNP Rx, 스킨 리바이브 비타에이 콘투어크림 리뉴얼 출시 LG생활건강, 예화담 '환생고 크림 듀오 세트' 출시차석용 LG생활건강 부회장 “위기때 변화의 속도 높여야” close 의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 2조654억원, 영업이익은 2398억원으로 추정된다. 전년 동기 대비 매출액은 2.6% 증가하고, 영업이익은 0.5% 감소하는 수치다.

오린아 이베스트투자증권 연구원은 "시장 기대치에 부합하는 실적을 예상한다"며 "화장품 부문 매출액은 전년 대비 3.9% 감소한 1조2844억원, 영업이익은 3.3% 줄어든 2068억원을 추정한다. 면세점 매출액은 낮은 한 자릿 수 수준의 매출 하락으로 양호한 방어를 예상하나, 확진자 증가 및 거리두기 상향에 따른 국내 채널 부진 영향이 있었을 것으로 판단한다. 다만 중국 화장품 소매판매액이 두 자릿 수 성장을 이어가고 있고, 올해 중국 상무부가 소비 진작 조치를 시행한다 밝히는 등 중국 현지 성장은 2021년 실적에도 기대되는 요소"라고 설명했다.

생활용품 부문의 경우 프리미엄 비중 상승 및 피지오겔 실적 반영 등으로 인해 매출액은 전년 동기 대비 26.4% 증가한 4326억원, 영업이익은 31.1% 늘어난 121억원으로 예상되고 있다.

이베스트투자증권은 LG생활건강에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 210만원을 제시했다. 목표주가는 기존 180만원에서 상향조정했다. 지난 11일 종가는 160만2000원이다. 오 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향 및 중국 화장품 시장 급변화에도 안정적인 실적을 보여주고 있으며 음료 및 생활용품 부문의 펀더멘털 개선도 긍정적"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr