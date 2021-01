지난해 서울시내 공영주차장 등에 '전기차 급속충전기' 200기 설치

서울시, 지하철역·구청 등 접근성 좋은 곳에 확충 … 총 789기로 늘어

올해 아파트·오피스텔 주차장에 완속충전기 100기 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 전기차 보급을 확대하고 전기차 이용시민의 편의를 높이기 위해 지난 한해 서울시내 주요 공영주차장과 관공서 등에 공용 급속충전기 200기를 추가 설치했다고 12일 밝혔다. 이에 따라 현재 서울시내 전기차 급속충전기는 총 789기까지 확대됐다.

추가 설치된 200기 중 서울시가 직접 설치했거나 자치구·민간을 지원해 설치한 급속충전기는 60기다. 세종로와 잠실역 등 공영주차장 12개소(28기), 서울시청 서소문청사 등 공공시설 3개소(6기), 강남·광진·마포구 등 공영주차장에 여러 개의 충전기를 집중 설치해 기다리지 않고도 이용할 수 있도록 한 '서울형 집중충전소' 5개소(25기) 등이다.

특히 이 가운데 51기(85%)는 지하철역, 구청 등 17개 공영주차장에 집중 설치해 전기차 이용자들이 접근성이 좋은 곳에서 편리하게 충전할 수 있도록 했다.

서울시가 지난해 시민들을 대상으로 실시한 '친환경 교통수단 이용 관련 대시민 설문조사' 결과, 전기차 이용자 절반 이상이 주거지 인근에서 주로 충전을 한다고 응답했다. 주거지 외에 충전소 설치를 희망하는 장소로는 주요 공영주차장(35%)이 가장 많았다. 또 전기차 구입의 가장 큰 장애요인으로는 '충전소 부족'과 '느린 충전속도'를 꼽았다.

시는 올해도 민간사업자를 지원해 공영주차장 등에 급속충전기 20기 이상을 설치하고, 자치구 공개모집을 통해 8개소에 급속충전기 24기를 추가로 구축할 계획이다. 또 올해부터 시작하는 '완속충전기 설치 보조사업'에 시비를 투입, 시민들의 신청을 받아 아파트(공동주택)와 오피스텔 등 주차장에 100기를 설치하는 사업도 지원한다.

조완석 서울시 기후변화대응과장은 "새해에도 전기차를 이용하는 시민들의 목소리를 적극 수렴해 편리한 충전 환경을 만드는데 역점을 두겠다"며 "이를 통해 친환경차가 더 많이 보급되고, 나아가 서울 도심의 미세먼지를 저감하고 온실가스를 감축해 기후위기 대응에도 앞장서겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr