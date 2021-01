"아내는 여동생, 자녀는 조카" 유부남 KBS PD, 미혼인 척 女취준생에 접근해 교제

KBS, 감사 착수·PD 업무배제 조치

[아시아경제 김봉주 기자] KBS 소속 유부남 PD가 총각인 척 언론사 취업 준비 여성과 교제했다는 의혹이 일자 KBS는 해당 PD에 대한 감사에 착수했다.

KBS는 11일 이와 관련해 "사실관계 및 사규 위반 여부 등을 확인하기 위해 감사에 착수했으며 당사자에 대해서는 업무 배제 조치했다"고 밝혔다.

자신을 언론계 지망생이었다고 밝힌 A씨는 트위터를 통해 "해당 PD가 유부남이라는 사실을 숨긴 채 호감을 표현해 2017년 연말부터 약 한 달간 연인관계로 지냈다"고 주장했다.

A씨는 해당 PD가 자신의 아내를 미혼모인 여동생으로, 아이를 조카로 속였다고 주장했다.

A씨는 "연말에 연인이 되었지만 크리스마스나 새해 등 으레 연인이 함께 보내기로 기대되는 날에는 한 번도 그를 만나지 못했다"면서 "석연찮았던 그의 모습이 마음에 걸려 KBS에 근무하는 지인에게 그에 대해 물었더니, 저를 만나기 1년도 채 되기 전에 결혼했다는 사실을 알게되었다"고 전했다.

A씨는 해당 사안에 대해 KBS 성평등센터에 기록으로 남겼지만 제대로 조처될 지 확신할 수 없어 공식적 조사 요청 등은 하지 않았다.

또 3년 전 일을 이제서야 밝힌 이유에 대해 "당시 언론 지망생이라서 관련 사실을 밝히는 게 입사에 문제가 될까 두려웠다"고 설명했다.

KBS는 감사를 통해 사실관계를 파악한 뒤 추가 절차를 밟겠다고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr