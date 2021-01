[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 45,550 전일대비 1,200 등락률 -2.57% 거래량 3,092,486 전일가 46,750 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대제철, 4년만 그룹사향 자동차강판 가격 인상"실적 기대감 커진 철강株, 더 달아오를까[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 은 울산공장 제품 일부를 생산 중단한다고 11일 공시했다.

현대제철은 협력사 부분파업 지속으로 강관과 경량화 제품 제조 생산을 일부 중단한다고 설명했다.

