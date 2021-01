판로 막힌 '산천어 특별 판매'‥ 자치단체와 기업 협업

강원도·화천군·롯데백화점, 1.14 ~ 1. 31 온·오프라인 판매



[아시아경제 라영철 기자] 코로나19 확산으로 강원 화천 '산천어 축제'가 취소되면서 판로가 막힌 산천어 처리를 위해 강원도와 화천군, 롯데백화점이 협업해 특별 판매 행사를 연다.

강원도는 "온라인 쇼핑몰 '강원마트'와 '롯데백화점몰'에서 '산천어 특별 판매전'을 오는 14일부터 31일까지 진행한다"며 11일 이같이 밝혔다.

온라인으로 판매하는 제품은 구이용 산천어(1만 5000원/5미), 밀키트(1만1000원/1팩, 탕 또는 조림)이며 행사 기간에 판매하는 제품은 무료 배송한다.

산천어를 활용한 밀키트 등은 담백한 맛과 풍부한 영양소를 갖춘 산천어와 잘 어울린다는 평가다. 15일부터 19일까지 롯데백화점 노원점 지하 식품 코너에서 별도의 오프라인 판매 행사도 연다.

화천군 현지에서 방송하는 '화천 산천어 판매 라이브 커머스'도 유튜브 채널 '강원도 및 강원장터TV'와 '롯데 100LIVE'에서 14일 오후 6시에 방송한다.

최근 유튜브에서 야생 먹방으로 130만 구독자 수를 올리고 있는 '밥굽남'이 출연해 산천어를 이용한 레시피를 소개하고 먹방까지 할 예정이다.

가정에서 간단히 조리 해서 먹을 수 있는 밀키트 2종(매운탕·조림)과 구이용 선어(1팩 5미)를 소개한다.

'화천 산천어 판매 라이브 커머스' 시작에 앞서 20여 분 동안 '산천어 토크쇼'가 강원도 유튜브와 '강원장터TV' 유튜브 채널에서 방송한다.

토크쇼에는 최문순 강원도지사와 화천군수가 출연해 산천어 요리를 만들어 먹어 보며 축제에 대해 아쉬움과 소회를 나누는 시간을 갖는다.

애초 화천군은 이달 9일부터 23일간 '산천어 축제'를 개최할 예정이었으나, 코로나19 3차 유행이 시작되자 판로가 막혀 산천어 처리에 전 행정력을 집중해 왔다.

화천군은 평소 식재료로 잘 알려지지 않은 산천어를 이용해 캔과 통조림, 어간장 등 가공 제품을 만들어 이달 안에 출시, 홈쇼핑과 직거래 장터, 백화점 등 다양한 유통 경로를 통해 판매할 계획이었다.

김태훈 강원도 경제진흥국장은 "비록 축제장에서 산천어를 만나보지는 못하지만, 온라인 쇼핑과 특별 판매전을 통해 산천어를 맛보면서 산천어 축제 추억을 떠올리고 지속적인 관심을 가지는 계기가 됐으면 좋겠다"고 전했다.

이번 산천어 특별 판매전은 산천어 축제 개최가 어려운 상황에서 지역 경제에 미치는 피해를 최소화하고 행사용으로만 소비하던 산천어를 제품화해 산천어 맛과 효능을 널리 알리기 위해 강원도와 화천군·롯데백화점이 기획했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr