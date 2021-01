경상남도교육청 '유아 놀이중심 교육과정' 가시적 성과

포스트코로나시대 유아·놀이중심 교육과정 내실화 다각적 노력

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 지난해 3월 전면 시행한 유아·놀이 중심 '개정 유치원 교육과정'의 구체적인 성과를 나타나고 있다고 11일 밝혔다.

청은 교육과정의 안정적 정착을 위해 교육부로 특별교부세를 받아 사업을 진행했다.

이에 '유아 관찰 기록 자료', '학부모 교육과정 이해 및 놀이 연계 자료'를 개발해 성과 보고 및 연구를 했으며 관련 내용 자료를 개발해 전국 유치원에 보급했다.

또한 연구개발팀과 전국 연수지원단이 주축이 돼 유치원 교원 대상으로 온라인 연수를 진행했다.

청은 포스트 코로나 시대에 유치원 온라인 놀이 수업에 대해서도 지원 방법을 모색해 경남형 미래교육지원 플랫폼 '아이톡톡'과 연계해 지속해서 개발 보급할 계획이다.

놀이 중심 교육과정의 효율을 높이기 위해 미래형 원격수업 모델 개발, 공립·사립 유치원 각각 선정해 시범 운영한다.

이외에도 개정 교육과정의 내실화와 교사의 핵심 역량 향상을 위해 지속해서 교사 연수도 강화할 방침이다.

박다미 유아특수교육과장은 "유아의 놀이는 성장의 원천이며 무한 에너지의 표출 도구이므로 유아·놀이 중심 교육과정이 잘 정착돼 아이들이 행복하게 자라길 바란다"고 말했다.

