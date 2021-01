충북에 재활용품 비축시설 2곳 구축…"적체 방지, 시장 안정화"

환경부, 충북·음성군 등과 투자협약 체결

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 재활용 시장 안정화를 위해 충북 음성군에 재활용품 비축시설 2곳을 새로 구축한다.

환경부는 한국환경공단, 충청북도, 음성군과 11일 오전 충북도청에서 재활용품 비축시설 구축을 위한 투자협약을 체결했다. 이날 투자협약식에는 홍정기 환경부 차관, 이시종 충청북도지사, 조병옥 음성군수, 장준영 한국환경공단 이사장이 참석해 서명했다.

이번 협약은 충북 음성군에 재활용품 비축시설 2곳을 새로 구축하는 내용으로, 플라스틱 재생원료 등 재활용시장 안정화를 도모하고 지역 경제를 활성화하기 위해 마련됐다.

협약을 통해 환경부는 오는 9월 착공을 목표로 음성군 성본산업단지 내에 재활용품 비축시설 2곳(페트 플레이크 기준, 1만9500t 규모)을 구축한다. 향후 국내 재활용시장의 수급 불안정 또는 적체 발생 시 공공비축 사업에 활용할 예정이다.

성본산업단지는 수도권 재활용업체의 55%가 모인 용인·평택·화성 등에서 1시간 이내의 거리에 있기 때문에 재활용시장 대응을 위한 입지가 우수하다는 평가를 받고 있다.

환경부는 현재 비축시설 1곳(정읍)에서 오는 3월까지 누적 4곳(안성, 대구, 청주)으로 확충한다. 이번 협약을 체결하는 음성군 2곳을 추가해 2022년 상반기까지 총 6곳의 비축창고를 단계적으로 확보한다는 계획이다.

재활용품 비축시설 확충을 통해 시장이 불안정해졌을 때 유통상황 개선, 업계 수익성 제고 등 시장 안정화 조치 기반을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

홍동곤 환경부 자원순환정책관은 "재활용품 공공비축 시설을 조기 확충할 수 있도록 노력해 재활용시장의 유통흐름 적체를 방지하고, 관련 업계의 수익성도 지속 개선하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr