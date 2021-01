"어려운 낙농가 돕는다" GS25, '연세우유콘' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 '연세우유 우유콘(이하 연세우유콘)' 아이스크림을 출시했다고 11일 밝혔다.

‘연세우유콘’은 GS25의 유제품 기획 담당부서가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산에 따라 우유와 유제품 소비 부진으로 힘든 시기를 겪고 있는 낙농가를 돕기 위해 개발한 GS리테일 프리미엄 자체브랜드 ‘유어스 프리미엄’ 제품이다.

이 상품은 GS25의 유제품 MD(상품기획자)와 연세대학교 연세우유 제품개발 담당자가 수개월간 공동 연구와 개발을 거듭한 끝에 탄생했다. 연세우유 전용목장에서 생산된 고품질 원유를 원재료로 만들었다. 우유의 함량비율이 60%다. 일반적인 우유 아이스크림보다 부드럽고 진한 맛을 구현해 낸 것이 특징이다. 가격은 1800원이다.

낙농업계는 지속적인 우유 소비 감소로 최근 몇 년간 어려움을 겪어왔다. 낙농진흥회의 국내 유통소비통계 조사(자료 농림축산식품부)에 따르면 2019년 1인당 연간 우유소비량은 33kg으로 2018년의 33.1kg에비해 0.1kg 줄었다. 2017년 33.1kg, 2016년 32.7kg과 비교했을 때 3년 연속 하락세를 보이고 있는 것이다.

이에 GS리테일은 지난해 10월부터 두 달간 우유자조금관리위원회와 함께 낙농가를 살리기 위한 국산 우유 소비 촉진운동을 전개한 바 있다. 150여종의 국산 유제품을 하나 구매 시 하나 더 증정하는 1+1 기획행사를 진행하고 고객에게 상품교환권과 할인권 등을 지급하는 이벤트를 통해 낙농가 지원 운동을 펼쳤다.

또한 이번 '연세우유콘' 출시를 통해 낙농가 돕기에 더욱 본격적이고 실질적인 힘을 보탤 수 있을 것으로 GS25는 예상하고 있다.

GS25는 우유를 활용한아이스크림과 가공우유, 발효유까지 카테고리를 넓혀 더욱 다양한 유제품 개발을 진행할 계획이다.

