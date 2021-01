[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 1명 추가돼 10일 오후 6시 기준 하루 동안 17명이 확진자로 등록됐다.

광주광역시에 따르면 이날 오후 북구 주민 A씨가 코로나19 검사에서 양성 반응이 나와 1357번으로 등록됐다.

A씨는 전날 확진된 광주 1326번과 접촉한 것으로 확인됐다. 1326번의 감염경로는 아직 조사 중이다.

광주지역에서는 이날 앞서 확진 발표된 16명을 포함해 17명이 확진 판정을 받았다.

효정요양병원 관련 16명, 기존 확진자 접촉 1명이다.

