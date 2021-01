국민의힘 “홍남기, 전국민 재난지원금 반대…당정 따로 발언 우려”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 10일 '4차 재난지원금'과 관련해 “국민들의 건강과 경제적 피해가 한계 상황에 이른 이 시점에 여당 따로 정부 따로 발언은 우려스럽다”고 비판했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “홍남기 경제부총리가 여당발 전국민재난지원금 주장에 반대 입장을 밝혔다”며 “이낙연 대표를 비롯해 더불어민주당에서 앞다퉈 전국민 지원금 발언을 하던 시점이어서 대조가 된다”며 이같이 말했다.

그는 “아직 2차 재난 지원금을 받지 못한 국민만 4만 명에 이른다고 한다. 이런 상태라면 3차 또한 제때 받지 못할 가능성이 크다”며 “어떤 재원과 설계로 국민에게 지원금이 지급될지 책임 있는 설명 하나 없이 3차도 시작 전에 4차를 꺼내는 사람들이 집권여당”이라고 지적했다.

이어 “홍 부총리의 또 한 번의 브레이크는 1차 지원금 때의 데자뷰를 보게 한다. 국가재난의 시기에 국민 앞에서 벌이는 정권 내 볼썽사나운 갈등은 다시 재연돼선 안 된다”며 “국가재정과 국민보호의 위중한 과제 앞에서 각자 뛰는 당정은 국민에 대한 결례이거니와 선거를 앞둔 문재인 정권의 초조함만 읽히게 한다”고 덧붙였다.

김 대변인은 “정부·여당은 국민 앞에 나서기 전 입장조율로 집안 정리부터 해달라”며 “말만 앞선 ‘선심 세례’와 ‘혼선’은 가뜩이나 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 힘든 국민에 고통과 혼란만 가중시킬 뿐”이라고 말했다.

