[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)가 각 가정에 주방용 소화기(k급) 구비의 중요성을 알렸다.

주방화재의 발생은 식용유로 인해 발생하는 경우가 대부분이며, 불을 끄기 위해 물을 뿌리는 경우가 절대다수이다.

하지만 식용유로 인한 화재의 경우에는 물을 뿌리게 되면 물이 가열된 기름에 기화되면서 유증기와 섞여 화재를 키울 수 있다.

주방용 소화기(k급)는 이러한 특성을 가진 주방화재에 최적화 돼 있는 소화기로, 기름 표면에 유막 층을 형성해 산소와의 접촉을 차단하고 식용유의 온도를 빠르게 낮출 수 있으므로 화재로 인한 피해를 최소화할 수 있다.

이천택 서부소방서장은 “주방에서 발생하는 화재는 유류화재의 일종으로 물을 뿌릴 수 없는 큰 특징이 있으므로 주방용 소화기의 비치가 매우 중요하다”고 말했다.

